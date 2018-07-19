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Застройщики рассказали, что им мешает

19 июля 2018 г. 393
Фото: © shutterstock.com

Московские девелоперы назвали основные проблемы строительной отрасли, и ими стали не административные барьеры.

Главными проблемами строительной отрасли столичные застройщики считают финансовые и экономические трудности, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он напомнил, что Центр проводит ежегодный опрос среди застройщиков Москвы. Порядка 42% респондентов отметили, что главная проблема в строительной сфере – высокие ставки по кредитам и их недоступность, а не административные барьеры.

Что касается последних, около 60% застройщиков отмечают положительный эффект от перевода государственных услуг в электронный вид, отметил Федоров.

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