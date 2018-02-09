Заявки от банков в Минфин на субсидирование ипотеки превысили лимит

Заявки от банков на субсидирование процентной ставки по льготным семейным ипотечным кредитам превысили лимит, определенный правительством. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Лимит, определенный правительством, составляет 600 миллиардов рублей. В Минфин же заявки подали примерно на 1 триллион, и срок подачи заявок еще не закончился – они принимаются до 15 февраля.

Моисеев сообщил, что заявки подали 25 банков, среди них крупнейшие организации, передает ТАСС.

После сбора заявок Минфин определит коэффициент, на который будет нужно пропорционально урезать запросы банков, чтобы уложиться в 600 миллиардов рублей.

Субсидировать ставки по ипотечным кредитам семьям, в которых родился второй или третий ребенок, предложил президент РФ Владимир Путин. Программа будет работать 5 лет. Воспользоваться программой, по оценке Минстроя, могут около 620 тысяч семей.