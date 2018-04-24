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Жители регионов стали активнее вкладывать деньги в московскую недвижимость

24 апреля 2018 г. 331
Фото: © shutterstock.com

С 10 до 26% за год выросло число жителей регионов, которые решили вложить деньги в столичную недвижимость с бюджетом до 10 миллионов долларов, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Региональных инвесторов интересует офисная, жилая и торговая недвижимость, а также девелопмент. В основном это люди из Хабаровска, Тюмени, Казани, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербурга.

Больше половины запросов (60%) пришлись на покупку готового арендного бизнеса – офисы или торговля, треть инвесторов интересуется покупкой недвижимость на стадии строительства – также офисы и торговля или жилье. 10% хотят соинвестировать строительство жилья.

Почти 65% заявок на покупку офисов в Москве приходится на "Москва-Сити", вторая по популярности локация – центр столицы, а также современные бизнес-районы, к примеру, район "Даниловской мануфактуры".  Кроме того, региональные инвесторы заинтересованы в покупке жилья, чтобы потом сдавать его и получать регулярный доход.

Что касается недвижимости на этапе строительства, регионы также в основном заинтересованы в офисах – как правило, это помещения площадью 100-400 квадратных метров в бизнес-центрах класса А.

Порядка 40% сделок с частными инвесторами заключается с привлечением финансирования, 60% клиентов вкладывают в недвижимость только собственные деньги.

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