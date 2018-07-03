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Злостные неплательщики задолжали за коммуналку больше миллиарда

3 июля 2018 г. 178
Фото: © shutterstock.com

Количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ выросло с начала года на 13,6%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Число россиян, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, достигло 27,5 тысячи человек. Совокупная задолженность этих граждан составила около 1,35 миллиарда рублей.

Средний размер долга находится на уровне 46 тысяч рублей.

Между тем, с 1 июля в России выросли тарифы на различные виды коммунальных услуг. В Москве на 7,5% подорожали холодная вода и водоотведение: теперь стоимость кубометра холодной воды составляет 38,06 рубля, кубометр водоотведения стоит 27,01 рубля. Горячая вода подорожала на 4,4% - теперь кубометр стоит 188,53 рубля.

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