ГлавнаяФинансы"Золото Бузовой": певица рассказала о своем новом ресторане

"Золото Бузовой": певица рассказала о своем новом ресторане

9 апреля 2018 г. 2413
Фото: © Global Look Press

Телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала открытие ресторана в центре Москвы. Своими планами звезда поделилась в видеоблоге.

Ресторан появится на Цветном бульваре. Бузова рассказала, что концепция готовилась два года, один год ушел на поиски места.  "И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам", - отметила певица.

Дату открытия, название заведения и уровень цен Бузова пока не раскрывает. Ранее фанаты предполагали, что звезда займется фастфудом, но певица на эти сообщения никак не отреагировала.

Помимо этого Бузова готовится к запуску собственной криптовалюты. Объявляя об этом, певица подчеркнула, что не собирается останавливаться в своих амбициях. "Все, к чему касается Ольга Бузова, становится золотом", - заявила она.

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