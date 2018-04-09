"Золото Бузовой": певица рассказала о своем новом ресторане

Ресторан появится на Цветном бульваре. Бузова рассказала, что концепция готовилась два года, один год ушел на поиски места. "И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам", - отметила певица.

Дату открытия, название заведения и уровень цен Бузова пока не раскрывает. Ранее фанаты предполагали, что звезда займется фастфудом, но певица на эти сообщения никак не отреагировала.

Помимо этого Бузова готовится к запуску собственной криптовалюты. Объявляя об этом, певица подчеркнула, что не собирается останавливаться в своих амбициях. "Все, к чему касается Ольга Бузова, становится золотом", - заявила она.