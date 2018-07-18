10 проектов ТПУ выставят на торги

Примерно 900 тыс. кв. м из данного объема придется на офисы и торговые площади, около 500 тыс. кв. м — на жилье.

Стало известно, что примерно 10 проектов строительства недвижимости в составе московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) планируется выставить на торги в этом году.

"В этом году на торги для привлечения инвесторов мы хотим выставить около 10 проектов общей площадью более 1,4 млн кв. м различной недвижимости", — заявил первый заместитель генерального директора компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

По его словам, примерно 900 тыс. кв. м из данного объема придется на офисы и торговые площади, около 500 тыс. кв. м — на жилье. Такое же количество проектов планируется реализовать на торгах в следующем году.