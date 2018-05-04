11 тысяч нарушений пожарной безопасности обнаружено в московских ТЦ

Свыше 11 тысяч нарушений пожарной безопасности обнаружено в московских торгово-развлекательных центрах – таковы итоги проверок, проведенных в столице после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Как сообщает сайт столичной мэрии, состояние пожарной безопасности проверили в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах.

С 26 марта, как начались проверки, выявили 11 тысяч нарушений, а к административной ответственности привлекли 269 юридических и 247 должностных лиц, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Москве Илья Денисов на совещании в столичном правительстве.

Временно приостановлена деятельность торговых центров "Персей" на Малой Семеновской улице, "Серебряный дом" на Большой Семеновской, "Вектор" на Щелковском шоссе и Усачевского рынка на улице Усачева.

На 90 суток закрыт торговый центр "Щелково" за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора. По трем ТЦ ожидаются судебные решения.

Проверки будут продолжаться, отмечается в сообщении.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, тогда погибли 60 человек, большинство – дети: огонь вспыхнул на последнем этаже торгового центра, где располагались зоны отдыха и залы кинотеатра. После трагедии проверки пожарной безопасности в ТРЦ начались по всей стране.