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120 уникальных экспонатов: репортаж из "Космоса"

15 апреля 2018 г. Тамара Нерсесьян 384

Знаменитый павильон на ВДНХ начал работу после грандиозной реконструкции. В 90-х от этого места осталась только звездная пыль - здание стало отвечать самым земным потребностям и превратилось в рынок для садоводов и огородников. И вот теперь оно вновь вернуло былое величие.

Уже третий день у павильона "Космос" с раннего утра очереди, при том, что кассы не работают - билеты на сеансы в течение первого месяца будут продаваться только онлайн. Впрочем, для сотен людей это не помеха.

На площади в 28 тысяч квадратных метров свыше 120 экспонатов летательной техники, а еще игровые симуляторы, сенсорные информационные стенды и 5D-кинотеатр в виде земного шара на 38 зрителей. Настоящий рай для любителей космонавтики.

В день открытия президент общается с космонавтами. Речь, конечно, о новых полетах. "Мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соглашения. Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому, надеюсь, все это будет развиваться, поскольку это в интересах всего человечества", - сказал Владимир Путин.

Первое, что поражает в новом выставочном центре, - масштаб. Толпы людей, что стоят у входа, здесь будто растворяются, зато в полную величину предстают космические корабли, например, модель спутника-ретранслятора "Луч-5" или копия орбитальной станции "Мир".

Павильон 32-34 строился в конце 30-х годов как сквозной ангар, в котором выставлялись тракторы, комбайны и прочая сельхозтехника. Знаменитый купол, как и входная группа, появились только во время реставрации в 54-м году. А космическая тематика с моделями спутников, луноходов и ракетной техникой заняла половину павильона и вовсе 13 лет спустя.

"Это был один из самых хороших, красивых, интересных и удобных павильонов, и именно поэтому в эпоху Космической эры он и был отдан под тему освоения космоса. В советское время это было культовое место, куда дети могли прийти и увидеть ракету", - рассказывает историк Михаил Коробко.

Через 16 лет после самой кровопролитной войны, которая превратила треть страны в руины, именно Советский Союз дарит миру осуществление мечты. В гагаринском полете соединилось все - стремление к звездам, прогрессу и справедливости. В космос летит парень, чье детство прошло в деревне в простой крестьянской семье. Миллионы ждали этого. Как подтверждение - стихийные демонстрации, где люди несут в руках самодельные плакаты,  тогда это был символ неподдельной эйфории.

Вся страна заболела космонавтикой. Покорение космоса стало национальной идеей, а каждое новое достижение в этой сфере — общенародной победой.

"Люди работали не за деньги, не за славу, а работали для исполнения мечты. В Советском Союзе люди верили, что вот-вот, сейчас-сейчас мы полетим, а для всей остальной публики, для всего мира, это было феноменально удивительное событие, что русские вышли в космос. Фантастика после этого была даже в некоторой растерянности", - говорит писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Слова "космос", "спутник", "ракета "стали самыми популярными названиями для всего, от часов до гостиниц, а павильон "Космос" - самым посещаемым местом на ВДНХ. До начала 90-х. После развала Союза здесь стали устраивать дискотеки, продавали веники и рассаду, а детали скафандров оказались у иностранных аукционеров.

За разваливающийся павильон, который, казалось, окончательно превратился в торговый, взялись в 2014 году. Практически все пришлось делать почти заново, кардинально реконструировать, реставрировать и восстанавливать утерянные элементы. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, павильон теперь посетители видят таким, каким он был задуман создателями.

Самый ценный экспонат — спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором вернулся на Землю Юрий Гагарин.

На ВДНХ сегодня реставрируют почти 40 павильонов, но, кажется, открытия ни одного из них не ждали так, как возрождения "Космоса". И дело даже не в том, что это самое большое сооружение на территории. Просто целые поколения россиян, которые в детстве мечтали стать космонавтами, ведут сюда своих детей и внуков.

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