18 новых Мостов через Москву-реку построят за 7 лет

До 2025 года в столице возведут 18 новых мостов через Мсокву-реку, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что уже ведется строительства моста и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе и моста через старое русло Москвы-реки от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы.

Мост на Каширке обеспечит связь между строящейся Южной рокадой и районами Марьино и Печатники. Мост же через старое русло реки войдет в транспортную сеть полуострова, на котором расположен ЗИЛ.

Для строительства остальных мостов сейчас разрабатывают проектную документацию. Власти рассчитывают, что мосты усилят связь между различными городскими территориями и снизят нагрузки на существующие магистрали.