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5 городов, где недвижимость стремительно дорожает

16 апреля 2018 г. 566

Все эти города являются привлекательным и прибыльным местом для инвестирования

Глобальная динамика роста цен на недвижимость в прошлом году сильно замедлилась. Если в 2016 году цены на жилье в среднем в мире выросли на 6,6%, то в прошлом году темпы роста снизились до 4,5%, подсчитали аналитики Knight Frank.

Виной тому - ужесточение контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации денежно-кредитной политики, объясняют эксперты.  Эхо кризиса 2008 г. слышно все слабее, Центробанки все чаще заявляют о повышении ставок, что ведет к росту стоимости кредитов, и ограничивает интерес и возможности новых покупателей на приобретение жилье.

Тем не менее, во множестве крупных городов цены на недвижимость по-прежнему растут двузначными темпами. Москва и Санкт-Петербург по этому критерию пока в числе отстающих. Как отмечают эксперты, в этот раз Санкт-Петербург занял в рейтинге 107 место с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, Москва – 119 место с показателем 0,2%.

Вот как выглядит первая пятерка городов с наиболее стремительным ростом цен на жилье.

№1 в рейтинге – Берлин

Рост цен за год: 20,5%

Столица Германии в этом году возглавила рейтинг городов со стремительно дорожающей недвижимостью. Такого результата удалось добиться благодаря нескольким факторам: высокие темпы роста населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и интерес к Германии со стороны зарубежных инвесторов, отмечают в Knight Frank.  Стоит отметить, что помимо Берлина стремительно дорожает недвижимость и в других немецких городах – в Гамбурге (+14,1%), Мюнхене (+13,8%) и Франкфурте (+13,4%).

№2 в рейтинге — Измир

Рост цен за год: 18,5%

Известно, что цены на недвижимость напрямую зависят от экономической ситуации в стране. В последние годы Турция показывает стабильный экономический рост. Вот и получается, что Турция становится все более привлекательной для инвесторов. 

№3 в рейтинге — Рейкьявик

Рост цен за год: 16,6%

Несколько лет подряд стоимость местного жилья находится среди первых в мире по темпам роста цен на недвижимость. Нескончаемый поток туристов и развитие экономики толкают цены вверх на местные квадратные метры.

№4 в рейтинге — Ванкувер

Рост цен за год: 16%

Стоимость недвижимости в Канаде растет благодаря низким процентным ставкам по кредитам и высокому спросу. Весьма популярна Канада у иностранных покупателей, которые предпочитают приобретать жилье в таких крупных городах, как Ванкувер.

№5 в рейтинге — Гонконг

Рост цен за год: 14,8%

Спрос на недвижимость в Гонконге превышает предложение. По мнению экспертов, Гонконг остается самым привлекательным и прибыльным местом для инвестирования.

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