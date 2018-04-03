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5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки

3 апреля 2018 г. Георгий Трушин 1078

За небольшие деньги можно купить квартиру и в Феодосии, и в Севастополе, и даже в Коктебеле.

Покупку жилья на курорте у моря – традиционно один из самых востребованных форматов вложения в недвижимость среди частных покупателей. Во-первых, это приятный повод вернуться в любимые места и какое-то время пожить там в собственном доме. Во-вторых, это потенциально выгодное вложение, позволяющее заработать на сдаче жилья туристам в теплый сезон.

Еще несколько лет назад география подобного "курортного спроса" была ограничена лишь Черноморским побережьем Краснодарского края. Однако после вхождения Крыма в состав России гражданам нашей страны стал доступен еще один привлекательный регион для приобретения курортной недвижимости.

Ниже представлена подборка из крымских городов, в которых можно приобрести квартиру по цене от 1,35 млн рублей. Данные взяты из исследования вторичного рынка жилья Крыма, проведенного аналитиками портала ЦИАН.

5 место рейтинга — Феодосия

Самое доступное предложение: квартира в 32 кв м ценой в 2,1 млн рублей

Феодосия располагается на юго-восточном побережье полуострова на побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта Тепе-Оба. Город известен своим мягким климатом – лето часто жаркое и засушливое, а снег лежит в среднем лишь 23 дня в году. В черте города расположены пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы,  санатории и дома отдыха. Население города невелико и составляет лишь чуть более 67 тыс. человек.


4 место рейтинга — Ялта

Самое доступное предложение: квартира в 24 кв м на Набережной Ленина за 1,85 млн рублей

Хотя стоимость самого доступного лота в Ялте ниже, чем в Феодосии, такое положение дел является скорее исключением. Ялта – один из самых известных курортов Крыма, довольно легко можно добраться и до горы Ай-Петри, и до зоопарка, и до Поляны сказок.


3 место рейтинга — Севастополь

Самое доступное предложение: квартира в 21,7 кв м на улице Челнокова и стоимостью 1,57 млн рублей

Севастополь входит в список исторических поселений федерального значения Российской Федерации. Среднемесячная температура воздуха в течение всего года является положительной. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура +2,8 ºС), самый тёплый — июль (средняя температура +22,4 ºС). 


2 место рейтинга — Алушта

Самое доступное предложение: квартира 20 кв м на Восточной набережной стоимостью 1,45 млн рублей.

Составляющие данного курорта — обилие солнца, свежий воздух, теплое море и живописные горы. Климат здесь мягкий. Еще знаменитый врач Боткин писал: "Алушта здоровее Ялты, там во время летней жары воздух непрерывно обновляется тягою через горные проходы по сторонам Чатыр-Дага".

1 место рейтинга — Коктебель

Самое доступное предложение: квартира 20,5 кв м на улице Юнге стоимостью 1,35 млн рублей

Главная достопримечательность — это горный массив Карадаг. Именно он ограничивает залив с юго-запада и в значительной мере покрыт лесом, богатым редкими растениями и животными. А еще Карадаг является заповедником. Часто дующие устойчивые ветры с моря создают на этой горе восходящие потоки воздуха, делая это место чрезвычайно удобным для занятий планеризмом.

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