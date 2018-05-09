5 московских ЖК с самыми высокими темпами строительства

Динамика строительства в текущих рыночных условиях является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор покупателя.

Темпы возведения жилых домов могут значительно отличаться в зависимости от проекта. Если один девелопер за три года успевает построить небольшой комплекс в формате точечной застройки, то другой за этот же срок может сдать десяток корпусов.

Динамика строительства в текущих рыночных условиях является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор покупателя. Новостройки растут разными темпами. Но особенно активно ведется строительство в массовых сегментах Старой Москвы.

Вот как выглядит первая пятерка жилых комплексов с самыми высокими темпами строительства по версии "Метриум".

№1 рейтинга — ЖК "Некрасовка"

Девелопер: "Авестастрой"

Общая площадь корпусов: 308, тыс. кв. м.

Сколько кв. метров возводится в месяц:10,6 тыс. кв. м.

В этом ЖК возводятся панельные дома серий П-44Т, П-44К и ДомРИК. В настоящий момент в активной стадии строительства находятся 17 корпусов. Также надо заметить, что жилой комплекс расположен на бывших Люберецких полях аэрации.

№2 рейтинга — ЖК "Столичные поляны"

Девелопер: ПИК

Общая площадь корпусов: 198,4 тыс. кв. м.

Сколько кв. метров возводится в месяц: 9,8 тыс. кв. м.

Изначально данный проект затевала компания "Мортон". Но после того, как компанию "Мортон" поглотил ПИК, стройка была на какое-то время заморожена — из-за переоформления документов. Но потом строительство пошло ускоренными темпами, некоторые корпуса уже достигли отметки в 27-28 этажей.

№3 рейтинга — ЖК "Мещерский лес"

Девелопер: ПИК

Общая площадь корпусов: 158,9 тыс. кв. м.

Сколько кв. метров возводится в месяц: 7,9 тыс. кв. м.

Главная отличительная черта этого жилого комплекса — в нем представлены корпуса на всех стадиях готовности. Как говорится, от нулевого этапа до сданных в эксплуатацию.

№4 рейтинга — ЖК SREDA

Девелопер: ПСН

Общая площадь корпусов: 214,2 тыс. кв. м.

Сколько кв. метров возводится в месяц: 7,7 тыс. кв. м.

Помимо жилых домов, здесь будут как социальные, так и коммерческие объекты. В первую очередь проекта входят четыре жилых 25-этажки (корпуса Л1, Л2, Т4 и Т5), нежилое здание (корпус С2), детский сад и школу.

№5 рейтинга — микрорайон "Домашний"

Девелопер: ПСН

Общая площадь корпусов: 186,2 тыс. кв. м.

Сколько кв. метров возводится в месяц: 7,2 тыс. кв. м.

Этот жилой комплекс расположен недалеко от реки, а общая площадь застройки составляет 27 гектаров. Микрорайон будет реализован в 3 очереди.