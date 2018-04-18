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5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками

18 апреля 2018 г. Георгий Трушин 341
Фото: © shutterstock

Выбор подобных комплексов достаточно велик — в Москве их сейчас строят целых 20 штук.

Жить недалеко от центра, но чтобы экологически чистом районе – мечта любого горожанина. Сейчас в границах старой Москвы – между Садовым кольцом и МКАД - сейчас возводится сразу 20 новых жилых комплексов, которые находятся в непосредственной близости от парков, лесопарков и скверов. При это стоимость жилья в них вполне сопоставима с ценой квартир в комфорт-классе. Специалисты Est-a-Tet составили рейтинг самых доступных ЖК расположенных рядом с парками. Лидеры – в нашей подборке.

№1 рейтинга: ЖК "Лесопарковый"

Девелопер: "Инград"

Минимальный бюджет покупки: 3 млн. рублей

Ближайший парк к ЖК: "Битцевский лесопарк"

В качестве преимуществ данного проекта можно назвать разнообразные планировки. Кроме классического формата квартир, проектом предусмотрено жилье евроформата, где площадь кухни-гостиной составляет около 30 кв. м. Практически во всех квартирах предусмотрены лоджии и гардеробные комнаты.

№2 рейтинга: ЖК "Летний сад"

Девелопер: "Эталон-Инвест"

Минимальный бюджет покупки: 3,2 млн. рублей

Ближайший парк к ЖК: "Ангарские пруды"

Здесь хорошо развита как социальная, так и бытовая инфраструктура. Еще два плюса — оригинальные архитектурные решения и хорошая транспортная доступность

№3 рейтинга: Мкрн. "Домашний"

Девелопер: "ПСН Групп"

Минимальный бюджет покупки: 3,4 млн. рублей

Ближайший парк к ЖК: "Парк 850-летия Москвы"

Отличительная черта микрорайона — единая концепция ландшафтного оформления всей территории. Архитектурный проект разрабатывала голландская компания MLA+. Главная особенность микрорайона — инсоляция всех квартир.

№4 рейтинга: ЖК "Легендарный квартал"

Девелопер: "Д-Инвест"

Минимальный бюджет покупки: 3,6 млн. рублей

Ближайший парк к ЖК: "Главный Ботанический сад"

Здесь будет своя торговая галерея, медицинский центр, детский сад, а также Центр водных видов спорта. А бассейн будет отмечать всем международным требованиям — здесь можно будет профессионально заниматься спортом.

№5 рейтинга: ЖК "NOVA Алексеевская"

Девелопер: "Каньон-2"

Минимальный бюджет покупки: 3,8 млн. рублей

Ближайший парк к ЖК: "Сокольники"

Первые два этажа комплекса будут отданы по коммерческую недвижимость: продуктовые магазины, аптеки, отделения банка, а еще химчистка и салон массажа. Также в ЖК предусмотрен фитнес-клуб и секции по йоге, аэробике и гимнастике.

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