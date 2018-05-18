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5 "ЖК-старожилов", квартиры в которых не могут продать больше 5 лет

18 мая 2018 г. Георгий Трушин 534

В границах Старой Москвы остались еще ЖК, которые должны были полностью сдать более 5 лет назад.

Все мы привыкли к тому, что жилые комплексы на первичном рынке реализуются довольно быстро. Но, по данным специализированной IT-платформы анализа рынка новостроек bnMAP.pro, на первичном рынке в старых границах Москвы есть более 30 жилых комплексов, продажи в которых были открыты более 5 лет назад.

Эксперты компании "БЕСТ-Новострой" подтверждают, что общее количество корпусов в таких новостройках равняется 48 единицам. Более того, все эти корпуса расположены в жилых комплексах самых разных классов — от комфорт-класса до элит-класса.

Интересный факт — больше всего ЖК-долгожителей среди комплексов бизнес-класса. Таковых насчитывается в границах Старой Москвы 25 штук. К элитному классу относятся 13 корпусов, а 3 представляют премиум-сегмент. И только 7 корпусов относятся к недорогому жилью комфорт-класса.

Эксперты риелторской компании подготовили рейтинг подобных "ЖК-старейшин", вот как выглядит первая пятерка:

№1 рейтинга — ЖК "Маршал"

Застройщик — УНР-494

Старт продаж — 01.06.2006

Плановый срок ввода — 30.09.2012

Данный ЖК изначально задумывался как "город в городе" и, естественно, что за шесть отведенных лет достроить его попросту не успели. Сейчас комплекс в целом готов, идет активная продажа квартир, апартаментов и офисов. Но в некоторых корпусах еще идут строительные работы.

№2 рейтинга — ЖК "Шоколад"

Застройщик — "Первый строительный трест"

Старт продаж — 01.07.2007

Плановый срок ввода — 31.12.2011

Этот элитный комплекс изначально опаздывал по темпам возведения. Уже в 2019 году стало ясно, что планового ввода в 2011 году не состоится. В настоящее время данный ЖК еще не сдан до конца, но более половины квартир продано.

№3 рейтинга — ЖК "Скай Форт"

Застройщик — "Столица"

Старт продаж — 01.02.2008

Плановый срок ввода — 15.12.2011

На медленные темпы продаж неблагоприятная экологическая обстановка в районе, соседство с троллейбусным и автобусным парками. Рядом с ЖК мало деревьев и, по отзывам уже въехавших жильцов, дом стоит неудачно, а ветер гуляет здесь постоянно, даже в безветренную погоду.

№4 рейтинга — ЖК "Новоясеневский"

Застройщик — Флэт&Ко

Старт продаж — 01.08.2008

Плановый срок ввода — 15.12.2014

Строительство этого жилого комплекса несколько раз тормозилось, что сказалось на сроках как строительства, так и сдачи готовых квартир. По неофициальным данным, все это происходило из-за недостатка средств.

№5 рейтинга — ЖК "Розмарин"

Застройщик — "Ташир"

Старт продаж — 01.05.2009

Плановый срок ввода — 15.12.2012

Некоторые проекты в процессе реализации, растянувшемся на несколько лет, поменяли свое первоначальное название. Вот и ЖК, который изначально планировался как Gazoil City два года назад получил название "Розмарин". Но это не помогло и до сих пор заселены далеко не все квартиры.

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