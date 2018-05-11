ГлавнаяГород500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС

500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС

11 мая 2018 г. 362
Фото: © shutterstock.com

Пятьсот зданий с массовым пребывание людей, в том числе, торгово-развлекательные центры и кинозалы, были построены в России без согласования с МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В РФ ведутся массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей после пожара в Кемерове, который унес жизни 60 человек.

В МЧС сообщили, что выявили в ходе проверок более тысячи объектов, переоборудованных из зданий производственного и складского назначения.

Около 600 зданий с массовым пребыванием людей, по данным ведомства, имеют нарушения, для устранения которых нежны большие денежные затраты или же реконструкция.

Ранее в МЧС сообщали о приостановке деятельности более 150 ТРЦ и кинозалов из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Всего же инспекторы министерства проверили более 50 тысяч зданий по всей стране – примерно в половине обнаружены нарушения.

МЧС РФ уже разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок ТРЦ и вернет полномочия  Государственного пожарного надзора по выдаче разрешений на строительство.

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