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500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий

22 мая 2018 г. 615
Фото: © shutterstock.com

У столичных властей есть вопросы к УК со схожими названиями и к тем, у кого нет в управлении ни одного дома.

Порядка 500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий, сообщил начальник Госжилинспекции столицы Олег Кичиков, передает РИА Новости.

По его словам, 481 организация "не очень активно предлагает свои услуги на рынке", и судьба этих УК будет зависеть от их эффективности: компаниям нужно получить в управление хотя бы один дом в течение полугода, чтобы их лицензии не отозвали.

Всего в Москве на сегодняшний день работает 1017 управляющих компаний, у которых есть лицензии, из них полноценно работают и имеют в управлении дома чуть более 500, сообщил Кичиков.

У столичных властей есть вопросы и к примерно сотне УК, имеющим схожие названия, например ООО "Сервис". Это создает неудобства для жителей, пояснил чиновник. Он сообщил, что всем им направлены уведомления о "произведении идентификации".

"Если этого не будет сделано, то выйдем с инициативой по лишению лицензии УК", — подчеркнул Кичиков.

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