59 стартовых площадок реновации хотят сдать к 2020 году

Дома на первых 59 стартовых площадках по программе реновации планируется сдать до конца 2019 года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, пишет irn.ru.

Оставшиеся 177 площадок будут задействованы в период 2020-2021 годов, уточнил он.

Переселение жителей в дома первой очереди уже началось, напомнил Левкин. По его словам, в течение 2018 года переселенцы смогут въехать в 32 дома в шести столичных округах. 24 дома уже введены в эксплуатацию, сейчас в них завершают работы по отделке и благоустройству.

Между тем, первый дом, сданный по программе реновации – в районе Измайлово, заселен уже наполовину.