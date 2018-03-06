Аренда жилья принесла в столичный бюджет 1,3 миллиарда рублей

В 2017 году в столичный бюджет поступило более 1,34 миллиарда рублей налоговых платежей от сдачи квартир в аренду.

Как сообщила РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, показатель на 29% вырос по сравнению с 2016 годом.

Всего за прошлый год было подано 26,5 тысячи налоговых деклараций и приобретено почти 2,2 тысячи патентов на сдачу жилья внаем. В обоих случаях, подчеркнула Сергунина, наблюдается позитивная динамика.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов отметил, что рост патентов составил более 11%. По его словам, позитивная динамика наблюдается уже длительное время. "Это показатель того, что сознательность горожан, их ответственность за собственное имущество растет", - подчеркнул чиновник.