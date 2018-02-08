Арендаторы торговых помещений возвращаются на Садовое кольцо

После завершения работ по благоустройству арендаторы вновь интересуются площадями на Садовом кольце.

Торговые помещения на Садовом кольце в Москве после окончания работ по благоустройству улиц стали вновь привлекательны для арендаторов, говорится в сообщении компании JLL. О росте спроса свидетельствует рост ставок – за второе полугодие 2017-го аренда на Садовом подорожала на 18% и составляет сейчас в среднем 65 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Лидерами по заполняемости стали улица Петровка и Садовое кольцо. К концу года доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы составила 9%.

Ранее сообщалось, что программа "Моя улица" привела к падению интереса к Садовому кольцу со стороны арендаторов.