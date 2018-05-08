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Автовокзал рядом с метро "Ховрино" построят до конца года

8 мая 2018 г. 468
Фото: © Global Look Press

Автовокзал рядом со станцией метро "Ховрино" на севере Москвы построят до конца этого года, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства. Автовокзал станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.

В рамках ТПУ в текущем году также построят перроны для посадки в наземный транспорт, площадку для автобусов, оборудуют парковку на 100 автомобилей.

В самом здании автовокзала разместят зал ожидания, кафе, небольшие торговые площади и помещения для обслуживания атвобусов.

Ранее столичные власти одобрили проект жилого комплекса в границах ТПУ.

Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро открылась в конце 2017 года, в этом году между ней и "Речным вокзалом" планируют открыть станцию "Беломорская".

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