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"Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлась в 1,2 млрд. долларов

24 января 2018 г. 1473

Площадь комплекса составляет 443 тыс. кв. метров, высота достигает 370 метров - одно из самых высоких жилых зданий в Европе

 

Полная стоимость строительства самого высокого здания в "Москва-сити" - комплекса "Башня "Федерация" превысила 1 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор управляющей объектом компании ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"Общая стоимость строительства комплекса "Башня Федерация" составила 1,2 миллиарда долларов <…> Это уникальный проект, в котором применялись самые передовые решения и технологии ", - заявил топ-менеджер.

Объект пользуется высоким интересом и у арендаторов и у частных инвесторов, которые покупают расположенные в башне апартаменты. Как уточнил Смирнов, пока нераспорданными остались лишь 3% офисных площадей.

"Башня Федерация" является одним из самых высоких жилых зданий в Европе.  Хотя строительство объекта началось еще в 2004 году, он официально был введен в эксплуатацию лишь несколько дней назад – 27 декабря 2017 г. Вторая башня комплекса – "Восток" – была достроена лишь в ноябре 2017 г.

Изначально комплекс "Федерация" был проектом Mirax Group Сергея Полонского. Работы начались в 2004 году, а в 2009 году в строй была введена "младшая" башня комплекса – "Запад".

Из-за финансовых трудностей и других сложностей Mirax Group несколько раз приостанавливала строительство второй части комплекса, а в 2013 году и вовсе вышла из проекта.

 Новым инвестором комплекса стала корпорация AEON, которая привлекла в качестве генерального подрядчика турецкую Renaissance Construction, а финансовым партнером проекта стал Сбербанк.

"Федерация" состоит из двух разновысотных зданий — 63-этажной башни "Запад" и башни 101-этажной башни "Восток". Башни соединены между собой шестиэтажным стилобатом, в котором размещен торговый комплекс. Площадь здания составляет 443 тыс. кв.м.

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