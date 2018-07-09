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Бизнесмен потратил бюджетные деньги, чтобы украсить дом портретом жены

9 июля 2018 г. 370
Фото: © shutterstock.com

Московский бизнесмен разместил на одном из домов в районе Жулебино граффити изображение собственной жены.

Мужчина, возглавляющий рекламное агентство,  получил крупный заказ от властей по украшению стен столичных зданий к чемпионату мира по футболу, пишет Reuters. В результате на фасаде одного из домов теперь красуется 50-метровое изображение жены предпринимателя в окружении странных птиц.

Сама женщина отреагировала на разразившийся скандал – ведь ее портрет был создан на государственные деньги – вполне философски, отметив, что разницы между "незнакомой" и "знакомой всем" блондинками нет.

В агентстве же заявили, что собирались нарисовать "русскую девушку, которая приглашает всех зарубежных гостей в нашу красивую и дружелюбную страну на чемпионат мира по футболу". Среди кандидатур рассматривались Виктория Лопырева или "одна из девушек со стадиона, фотографии которых публикуют СМИ", но художники сочли, что это может вызвать юридические сложности, поскольку не все хотят быть изображенными на граффити, поэтому и решили использовать знакомую модель, близкую по типажу. Кроме того, представители компании уверяют, что не получали заказ от мэрии Москвы на граффити к ЧМ-2018. При этом фотография дома, на котором красуется супруга главы агентства, из Instagram удалена.

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