Близость метро на цену квартиры влияет все меньше

Это связано с тем, что в Москве очень активно развивается сеть наземного общественного транспорта.

Появление метро в районе больше не является сильным катализатором для цен на квартиры в окрестных ЖК. К такому выводу пришли эксперты "Инком-Недвижимость", проанализировав статистику по последним сделкам.

Как ни парадоксально, но к такому положению дел привела именно программа развития общественного транспорта, реализуемая столичными властями. Многие запланированные станции уже дублируют ранее построенные. К примеру, метро "Бутырская" расположена примерно в километре от "Дмитровской". "Фонвизинская" – примерно на таком же расстоянии от "Тимирязевской". Логично, что появление новых станций не привело к кардинальному улучшению транспортной доступности, а значит, и росту стоимости жилья.

"Активное развитие транспортной сети в границах старой Москвы достигло такого уровня, что открытие некоторых станций метрополитена не оказывает никакого влияния на первичный рынок. В целом можно сказать, что близость станции метро - это лишь один из факторов, положительно влияющих на ценообразование проекта, а также на спрос. При этом стоит отметить, что наличие метро в шаговой доступности сейчас больше влияет на увеличение темпов продаж", - говорит руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

По словам эксперта, еще несколько лет назад, информация о скором открытии станции метро автоматически поднимала цены на квартиры в районе на 10-15%.

Кроме того, недавно в столице появилась еще одна мощная транспортная артерия, сопоставимая по своему "весу" с метро – речь идет об Московском центральном кольце.

"МЦК является достойной альтернативой московской подземке. В случае если рядом с новым проектом отсутствует станция метро, но есть станция МЦК в пешеходной доступности, стоимость жилья в этом проекте не будет уступать аналогичному проекту, реализующемуся рядом со станцией метро", - отмечает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Генеральный директор Tekta Group Роман Сычев акцентирует внимание на том, что при определении стоимости жилья мы отталкиваемся от местоположения объекта, градостроительного регулирования и перспектив развития окружающей территории. Наличие или отсутствие метро, безусловно, оказывает влияние на стоимость.

Стоимость жилья определяет его класс, а класс жилья определяется районом расположения площадки. Поэтому наличие станции метро прибавляет очков к стоимости, но в каждом классе ценность метро воспринимается покупателями по-разному.

"Для эконом- и комфорт класса – это большой плюс, который повышает стоимость на 10-15%, для премиум-класса наличие станции метро напротив, может снизить ценовое предложение. В бизнес-классе эта характеристика скорее станет плюсом, но расстояние до метро (5 или 15 минут) не будет играть принципиальной роли", - говорит Сычев.

Появление метро станет драйвером для роста цен для тех районов, где по-прежнему есть проблемы с транспортной доступностью. В первую очередь это относится к территории Новой Москвы, считает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

"Недвижимость начинает дорожать с того момента, когда было анонсировано строительство станции и достигает максимума к ее открытию. Однако, как показывает статистика, первоначальные сроки сдачи комплекса могут быть существенно сдвинуты, причем на несколько лет. Поэтому часто открытие метро лишь повышает ликвидность жилья, но не его цену", - резюмирует Мария Литинецкая.