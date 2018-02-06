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Более половины станций метро в 2018 году откроют за МКАД

6 февраля 2018 г. 604

За пределами кольцевой автодороги будут находиться 13 станций.

Больше половины станций метро, которые планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию в Москве, будут распложены за пределами МКАД, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства. В частности, 

Пять станций за МКАД будут располагаться на Калининско-Солнцевской линии. Это "Говорово", "Солнцево", "Боровское шосее", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Четыре станции построят в составе Кожуховской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Четыре станции Сокольнической линии появятся в Новой Москве: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

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