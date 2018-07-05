Болельщики назвали самые красивые станции московского метро

Французские архитекторы, приехавшие в российскую столицу на матчи чемпионата мира по футболу, назвали самые красивые станции московского метро, сообщается на портале столичной мэрии.
В список вошли станции Маяковская" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской, "Парк Победы" Арбатско-Покровский, "Комсомольская" Сокольнической, "Таганская" на Кольцевой.
Свои выводы французы сделали после посещения станций метро и изучения мобильного приложения "Метро Москвы".
Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала чемпионата приложение, доступное на семи языках, скачали более 30 тысяч иностранцев. Приложение помогает болельщиков выстроить нужные маршруты, понять, как пройти к конкретному сектору на стадионе и узнать историю станций метро.
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