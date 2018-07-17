ГлавнаяГородБольше половины москвичей поддерживают городские стройки

Больше половины москвичей поддерживают городские стройки

17 июля 2018 г. 399
Фото: © shutterstock.com

Почти 60% москвичей поддерживают новое строительство в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании PWC.

Новое строительство замечают порядка 84% жителей города, 33% стройки мешают, но 57% москвичей верят в долгосрочные цели города.

Аналитики отмечают, что Москва – единственный город с высокой интенсивностью строительства, жители которого замечают процесс и происходящие перемены. При этом москвичи, не всегда обладая информацией о строящихся объектах, больше, чем жители других городов, уверены в том, что эти объекты сделают их жизнь комфортнее.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
17 июля 2018 г. 251
Москва дальше Ватутинок не пойдет, но потомки могут решить иначе 251
17 июля 2018 г. 399
Больше половины москвичей поддерживают городские стройки 399
17 июля 2018 г. 597
Съемные квартиры в Москве не дорожают уже полгода 597
17 июля 2018 г. 55
Поисковая операция: Яндекс на службе у рынка недвижимости 55
17 июля 2018 г. 802
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улица... 802
17 июля 2018 г. 3175
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кр... 3175
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.