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Большое будущее Гольянова: метро, высотки и реновация

27 апреля 2018 г. 368
Фото: © Global Look Press, stroi.mos.ru

В районе Гольяново на востоке Москвы планируется строительство станции метро, а также жилых высоток и социальных объектов, сообщает портал столичного стройкомплекса.

Арбатско-Покровскую линию метрополитена в один из крупнейших столичных районов дотянут после 2025 года. С просьбой о строительстве станции метро в мэрию обратились муниципальные депутаты района в конце 2017 года.

Кроме того, в районе строится один из крупнейших жилых комплексов востока Москвы. Башни высотой до 39 этажей на Амурской улице объединят попарно пятиэтажными стилобатами: в итоге микрорайон будет состьять из пяти блоков-кварталов с замкнутыми дворами и прогулочными зонами. Всего в ЖК будет более 2 тысяч квартир и 900 апартаментов.

На Щелковском шоссе расположены стартовые площадки для реализации программы реновации.

В районе также построят храм на 500 прихожан, здание Пенсионного фонда, реконструируют здание ОВД и автовокзал, который станет частью транспортно-пересадочного узла "Щелковский".

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