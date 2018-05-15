ГлавнаяГородБудет создан портал с оценкой московских федеральных участков

Будет создан портал с оценкой московских федеральных участков

15 мая 2018 г. 141

Геопортал позволит получить актуальную информацию о фактическом состоянии и использовании расположенных на территории Москвы земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности.

Стало известно, что ДОМ.РФ и компания "СКАНЭКС" разрабатывают специальный геоинформационный портал о фактическом состоянии использовании федеральных земельных участков на территории Москвы. Разработка портала будет вестись в рамках реализации 161-ФЗ.

Данный проект необходим для мониторинга и оценки использования земельных участков и объектов капитального строительства — ведь это одна из ключевых проблем земельно-имущественных отношений в Российской Федерации.

Как утверждают эксперты, в этом случае особенно важен мониторинг в крупных городах, где стоимость земли высокая, но ощущается недостаток свободных площадей, например, для строительства жилых домов.

Геопортал позволит получить актуальную информацию о фактическом состоянии и использовании расположенных на территории Москвы земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности. Также портал поможет выявить всевозможные нарушения.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
ДОМ.РФ
Вам также может быть интересно
15 мая 2018 г. 141
Будет создан портал с оценкой московских федеральных участков 141
15 мая 2018 г. 457
Спрос на московские новостройки показал трехкратный рост 457
15 мая 2018 г. 555
ФСК "Лидер" станет соинвестором проекта "Город на реке «Тушино-2018" 555
15 мая 2018 г. 707
В Москве берут ипотеку на больший срок, чем в Подмосковье 707
15 мая 2018 г. 14470
Джигурда добился своего: в деле о наследстве Браташ поставлена точка 14470
15 мая 2018 г. 831
Выручка застройщиков в Москве растет, в Подмосковье – снижается 831
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.