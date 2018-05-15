Будет создан портал с оценкой московских федеральных участков

Геопортал позволит получить актуальную информацию о фактическом состоянии и использовании расположенных на территории Москвы земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности.

Стало известно, что ДОМ.РФ и компания "СКАНЭКС" разрабатывают специальный геоинформационный портал о фактическом состоянии использовании федеральных земельных участков на территории Москвы. Разработка портала будет вестись в рамках реализации 161-ФЗ.

Данный проект необходим для мониторинга и оценки использования земельных участков и объектов капитального строительства — ведь это одна из ключевых проблем земельно-имущественных отношений в Российской Федерации.

Как утверждают эксперты, в этом случае особенно важен мониторинг в крупных городах, где стоимость земли высокая, но ощущается недостаток свободных площадей, например, для строительства жилых домов.

Геопортал позволит получить актуальную информацию о фактическом состоянии и использовании расположенных на территории Москвы земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности. Также портал поможет выявить всевозможные нарушения.