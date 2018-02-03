Будущее для пассажиров и самолетов: в Домодедове достраивают новый терминал

Считаные месяцы остаются до открытия нового пассажирского терминала аэропорта Домодедово. Семь этажей, огромная галерея со стеклянным куполом, панорамные лифты. А еще возможность принимать суперлайнеры и уникальная система техобслуживания самолетов.

Самолеты выруливают на взлетную полосу, пассажиры спешат на рейсы - так и не скажешь, что вплотную со зданием аэропорта Домодедово идет масштабная стройка. Почти 250 тысяч квадратных метров — новый терминал готовят к открытию в преддверии чемпионата мира по футболу.

В бетонно-металлических конструкциях уже легко можно узнать зону регистрации — просторный холл со стеклянным фасадом, багажные ленты. В транзитной зоне за деревянными коробками скрываются будущие траволаторы, а на паспортном контроле даже установлены модели будущих кабин.

Багажные ленты уже работают в тестовом режиме. Система мгновенно считывает бирки, которые наклеивают в зоне регистрации, затем сумки поступают на ленту нужного направления в специальных контейнерах. Лотки разных размеров под разный багаж. Чемоданы не соприкасаются с лентой, на крутых поворотах не бьются об углы. А значит, все меньше пассажиров будут встречать свою поклажу с трещинами, царапинами, а то и вовсе без колес. Нововведения коснутся не только удобства пассажиров, но и обслуживания самолетов.

"В аэропорту Домодедово реализована уникальная система обслуживания воздушных судов, так называемые ПИТ-каналы. Это бетонный проходной канал, устроенный под землей на отметке ноль. Эта система предполагает, что воздушные судна можно обслуживать без применения наземной техники", - рассказал Александр Борйко, руководитель проекта по строительству терминала-2 аэропорта Домодедово.

Такая подача топлива, электроснабжения, вентиляции уменьшит время подготовки самолета и затраты авиакомпаний на обслуживание и увеличит безопасность. С новым терминалом аэропорт получит и удобную двухуровневую эстакаду — она разделит потоки автомобилей в зонах прилета и вылета. Под развязкой появится крытый пешеходный переход на многоуровневую парковку. На новой взлетно-посадочной полосе устанавливают специальное навигационное оборудование, чтобы самолеты взлетали и приземлялись вне зависимости от капризов погоды.

"Минимальная видимость, при которой разрешается посадка, - 200 метров. В период снегопадов у нас падала видимость до 500-400 метров, и это действительно сложные метеоусловия. Теперь практически появилась гарантия, что в любую погоду аэропорт будет принимать и отправлять рейсы", - пояснил Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Новый терминал будет под одной крышей с уже существующим, поэтому здесь его называют сегментом. Большинство международных рейсов будут прилетать и вылетать именно из него. По удобным многоуровневым эскалатором, галереям и с помощью панорамных лифтов пассажиры будут попадать на внутренние направления, чтобы долететь до других городов, которые принимают чемпионат мира по футболу в этом году.