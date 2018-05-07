Бульвар с холмами построят на юго-востоке Москвы

Почти километровый бульвар появится на юго-востоке Москвы в Рязанском районе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Бульвар построят в рамках реализации жилого комплекса, работы по благоустройству уже ведутся.

Протяженность бульвара составит 900 метров. Он будет поделен на несколько зон для прогулок, отдыха, детских игр и занятий спортом. Вдоль бульвара сформируют цепочку холмов, плавно переходящих один в другой. Здесь разобьют газоны, высадят растения и деревья.

После завершения работ бульвар, в который вложат более 200 миллионов рублей, обеспечит комфортный доступ к станции метро "Стахановская".