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Бульвар с холмами построят на юго-востоке Москвы

7 мая 2018 г. 530
Фото: © shutterstock.com

Почти километровый бульвар появится на юго-востоке Москвы в Рязанском районе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Бульвар построят в рамках реализации жилого комплекса, работы по благоустройству уже ведутся.

Протяженность бульвара составит 900 метров. Он будет поделен на несколько зон для прогулок, отдыха, детских игр и занятий спортом. Вдоль бульвара сформируют цепочку холмов, плавно переходящих один в другой.  Здесь разобьют газоны, высадят растения и деревья.

После завершения работ бульвар, в который вложат более 200 миллионов рублей, обеспечит комфортный доступ к станции метро "Стахановская".

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