ГлавнаяГородЦентр художественной гимнастики в "Лужниках"  достроят к концу года

Центр художественной гимнастики в "Лужниках"  достроят к концу года

23 мая 2018 г. 426

Центр художественной гимнастики встанет одним из крупнейших в мире. Одновременно здесь смогут находиться больше четырех тысяч спортсменов и зрителей

Центр художественной гимнастики в  московских "Лужниках" планируют сдать до конца года, сообщил журналистам в среду заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Темпы работ строительства хорошие. Если бы не задержки, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, то в начале осени мы бы его сдали, а так скорее в конце осени – начале зимы сдадим", - сказал Марат Хуснуллин.

 Вице-мэр напомнил, что строительство центра ведется на средства частного инвестора (ред. – российского бизнесмена Алишера Усманова). Город со своей стороны подготовил и предоставил территорию, подвел все коммуникации и обеспечил необходимой инфрастурктурой.

Помимо Центра художественной гимнастики, на территории "Лужников" строятся и реконструируются еще несколько крупных спортивных объектов. Это Центр водных видов спорта. Его открытие, по словам заммэра, запланировано к концу 2019 года. В 2020 году на территории "Лужников" отроются универсальный спортивный зал "Дружба" и теннисный центр.

Хуснуллин добавил, что на время чемпионата все строительные работы на территории "Лужников" будут временно приостановлены.

Центр художественной гимнастики встанет одним из крупнейших в мире. Одновременно здесь смогут находиться больше четырех тысяч спортсменов и зрителей. Его площадь порядка 25 тысяч квадратных метров. 

 

 

 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 мая 2018 г. 264
В июне россияне получат новые платежки за услуги ЖКХ 264
23 мая 2018 г. 451
Особый режим вводится в "Лужниках" с 25 мая в преддверии чемпионата 451
23 мая 2018 г. 290
Работы на московских стройках ограничат на время чемпионата 290
23 мая 2018 г. 382
Ввод жилья увеличился на 7,5% 382
23 мая 2018 г. 426
Центр художественной гимнастики в "Лужниках"  достроят к концу года 426
23 мая 2018 г. 545
Здание Следственного комитета достроят в 2021 году 545
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.