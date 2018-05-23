Центр художественной гимнастики в "Лужниках"  достроят к концу года

Центр художественной гимнастики встанет одним из крупнейших в мире. Одновременно здесь смогут находиться больше четырех тысяч спортсменов и зрителей

Центр художественной гимнастики в московских "Лужниках" планируют сдать до конца года, сообщил журналистам в среду заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Темпы работ строительства хорошие. Если бы не задержки, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, то в начале осени мы бы его сдали, а так скорее в конце осени – начале зимы сдадим", - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-мэр напомнил, что строительство центра ведется на средства частного инвестора (ред. – российского бизнесмена Алишера Усманова). Город со своей стороны подготовил и предоставил территорию, подвел все коммуникации и обеспечил необходимой инфрастурктурой.

Помимо Центра художественной гимнастики, на территории "Лужников" строятся и реконструируются еще несколько крупных спортивных объектов. Это Центр водных видов спорта. Его открытие, по словам заммэра, запланировано к концу 2019 года. В 2020 году на территории "Лужников" отроются универсальный спортивный зал "Дружба" и теннисный центр.

Хуснуллин добавил, что на время чемпионата все строительные работы на территории "Лужников" будут временно приостановлены.

Центр художественной гимнастики встанет одним из крупнейших в мире. Одновременно здесь смогут находиться больше четырех тысяч спортсменов и зрителей. Его площадь порядка 25 тысяч квадратных метров.

