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Центр космонавтики на ВДНХ открыт для всех желающих

13 апреля 2018 г. 340
Фото: © Global Look Press

Центр "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ 13 апреля открылся для всех желающих, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики Москвы.

В ближайший месяц билеты можно приобрести только онлайн – на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru, в кассах их продавать не будут, чтобы избежать очередей.  Центр работает все дни, кроме понедельников, с 11 утра и до 22 часов.

Павильон "Космос" реставрировали несколько лет, работы завершились в марте этого года. Ежедневно экспозицию могут посещать 20 тысяч человек. На выставке будет представлено 120 образцов техники, более 2 тысяч архивных документов. В павильон вернули полноразмерный макет первого искусственного спутника Земли.

Накануне, в День космонавтики, экспозицию осмотрели президент России Владимир Путин.

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