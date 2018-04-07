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Церкви, алкомаркеты и театры: что ищут пользователи "Яндекс. Карт" в разное время года

7 апреля 2018 г. 336
Фото: © shutterstock.com

Поисковая система "Яндекс" проанализировала, что ищут пользователи сервиса "Яндекс.Карты" в разные времена года. Аналитики изучили запросы из городов-миллионников, заданные за 2017 год, и выявили самые характерные типы организаций для каждого месяца.

Зимой пользователей интересуют лыжные базы и катки. 31 декабря растет интерес к винным магазинам, а 1 января – к барам и аптекам. В январе в основном ищут спортивные магазины и фитнес-клубы. Зимой также популярны кино и театры.

Ближе к 8 марту растет интерес к цветочным магазинам, кафе и ресторанам. Грязь на дорогах повышает популярность автомоек,  устойчивый интерес к шиномонтажам держится до начала мая. На апрель и иногда май приходится годовой максимум тех, кто ищет церкви – благодаря Пасхе. В апреле же начинается свадебный сезон, и увеличивается количество тех, кто разыскивает свадебные салоны.

Летом возрастает интерес к паркам, ресторанам быстрого питания и зоопаркам. В июне и июле люди ищут турагентства, дома отдыха, отправляются в путешествия из аэропортов, с железнодорожных и автовокзалов.

В сентябре растет доля пользователей, ищущих вузы, возрастает интерес к книжным и канцелярским магазинам. Люди начинают интересоваться, как пройти к театрам, концертным залам, филармониям и консерваториям. Ближе к середине осени становятся популярными аптеки, а в ноябре возрастает интерес к налоговой службе. В конце осени в топ снова возвращаются атвомойки.

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