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Часть бывшей "Кутузовской мили" пойдёт под реновацию

24 марта 2018 г. 410

Сейчас столичные власти ведут переговоры с инвестором. Основной объем территории город застроит под реновацию

 

Город будет использовать для строительства жилья в рамках реновации часть территории бывшего ЖК "Кутузовская миля", сообщил в субботу журналистам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что территория квартала "Триумфальный" (ранее "Кутузовская миля") на Кутузовском проспекте может быть передана под городские программы, в том числе под реновацию.

"Кутузовская миля" у нас совершено точно будет застраиваться под реновацию, потому что у нас вплотную микрорайоны реновации примыкают к этому проекту. Мы сейчас с инвестором ведем переговоры, часть территорий застроят они, но основной объем будет застраивать город по программе реновации", - сказал Марат Хуснуллин. 

"Кутузовская миля" - скандально известный проект бизнесмена Сергея Полонского, начатый в 2001 году. Проект превратился в долгострой с чередой судебных тяжб, многочисленными требованиями не получивших свои квартиры дольщиков. В 2008 году строительство было приостановлено. Сам Полонский летом 2017 года был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

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