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Часть квартир при застройке в Левобережном отдадут под реновацию

20 марта 2018 г. 1154
Фото: © shutterstock.com

В программу попадут порядка 65 тысяч квадратных метров жилой застройки.

Часть квартир при комплексной застройке в первом и втором микрорайонах Левобережного района Москвы передадут под программу реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Всего под реновацию выделят порядка 65 тысяч квадратных метров жилья. Часть корпусов уже сдана в эксплуатацию, часть еще строится. Отделка квартир будет производиться за счет средств Фонда реновации.

В программу реновации в Москве попало более 5 тысяч адресов, по которым будут снесены хрущевки, а жителей переселят в новые дома. Планируется, что к 2032 году переедут около 1 миллиона человек.

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