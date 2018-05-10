Часть квартир в ЖК на северо-западе Москвы отдадут под реновацию

Часть квартир в новом жилом комплексе концерна "Крост" на улице Расплетина на северо-западе Москвы будет передана под нужды реновации, передает РИА Новости со ссылкой на Москомстройинвест.
На участке, о котором идет речь, планируется строительство ЖК общей площадью 71 тысяча квадратных метров. Инвестор передаст городу 9 тысяч квадратных метров для волнового переселения жителей из домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники.
Еще 4 тысячи квадратных метров инвестор передаст городу для целей реновации жилого фонда, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
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