Чиновники надеются, что реновация снизит уровень преступности

Одной из причин запуска программы реновации в Москве стала криминогенная обстановка в районах, застроенных пятиэтажками, пишет РБК со ссылкой на чиновников столичной мэрии. В хрущевках – относительно недорогое жилье, поэтому там больше жителей с низким социальным статусом, в том числе и алкоголиков. Кроме того, на количество преступлений влияет и плохое освещение улиц.

Переселение жителей в новые дома в благоустроенных районах, поможет "разбавить среду" и снизить количество преступлений, считают в мэрии. Если в доме на 300 квартир в 200 живут люди с низким социальным статусом, они подавляют остальных, если же те же 200 человек придутся на 3 тысячи жителей дома, "они начинают вести себя по-другому", рассказал изданию чиновник.

С января по май 2016 года, по данным столичной прокуратуры, лидировал по количеству преступлений Восточный округ, второе место занял Западный округ, третье – у Южного. По итогам минувшего года ВАО также на первом месте по количеству преступлений, совершенных лицами без постоянного дохода.