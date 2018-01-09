ГлавнаяГородЧиновники надеются, что реновация снизит уровень преступности

Чиновники надеются, что реновация снизит уровень преступности

9 января 2018 г. 1844
Фото: © GlobalLookPress

Переселение жителей в новые дома в благоустроенных районах, поможет "разбавить среду" и снизить количество преступлений.

Одной из причин запуска программы реновации в Москве стала криминогенная обстановка в районах, застроенных пятиэтажками, пишет РБК со ссылкой на чиновников столичной мэрии.  В хрущевках – относительно недорогое жилье, поэтому там больше жителей с низким социальным статусом, в том числе и алкоголиков. Кроме того, на количество преступлений влияет и плохое освещение улиц.

Переселение жителей в новые дома в благоустроенных районах, поможет "разбавить среду" и снизить количество преступлений, считают в мэрии. Если в доме на 300 квартир в 200 живут люди с низким социальным статусом, они подавляют остальных, если же те же 200 человек придутся на 3 тысячи жителей дома, "они начинают вести себя по-другому", рассказал изданию чиновник.

С января по май 2016 года, по данным столичной прокуратуры, лидировал по количеству преступлений Восточный округ, второе место занял Западный округ, третье – у Южного. По итогам минувшего года ВАО также на первом месте по количеству преступлений, совершенных лицами без постоянного дохода.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
9 января 2018 г. 4
Апартаменты за МКАД можно купить за 2 миллиона рублей 4
9 января 2018 г. 517
Элитные коттеджи в Подмосковье подешевели до 7-летнего рекорда 517
9 января 2018 г. 553
Массовые новостройки Москвы подорожали за год на 3% 553
9 января 2018 г. 3773
Путин подписал закон, отменяющий понятие "жилье эконом-класса" 3773
9 января 2018 г. 1081
Собянин рассказал, когда планируют открыть "Селигерскую" 1081
9 января 2018 г. 1844
Чиновники надеются, что реновация снизит уровень преступности 1844
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.