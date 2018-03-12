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Число шлагбаумов в московских дворах выросло в 1,5 раза за 2 года

12 марта 2018 г. 655

В Москве за 2 года в полтора раза увеличилось число шлагбаумов, ограничивающих въезд во дворы, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

На сегодняшний день в московских дворах установлено 2 592 шлагбаума.

Чтобы установить шлагбаум, жителям следует провести общее собрание, получить одобрение Совета муниципальных депутатов, представить технический проект и организовать круглосуточный доступ во двор для экстренных служб.

За прошлый год в Москве был выявлен 101 незаконно установленный шлагбаум. Все они демонтированы, общая сумма штрафов за их установку составила 5,9 миллиона рублей.

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