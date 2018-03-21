ЧМ-2018: стадион "Самара Арена" сдадут в конце апреля

Об этом сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Россия вовсю готовится к чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Поединки турнира должны принять 11 городов и 12 стадионов.

В последнее время особое внимание футбольных чиновников было приковано к Самаре, где работы по подготовке стадиона столкнулись с некоторыми трудностями.

И вот стало известно, что стадион "Самара Арена" будет сдан в конце апреля. Об этом сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Работы проводятся с большим напряжением, и мы думаем, что никаких причин нет для того, чтобы не завершить эти работы вовремя. Говоря о завершении работ по… стадиону, мы говорим о дате сдачи стадиона в эксплуатацию в конце апреля", — заявил Смит.

Так что и здесь особых проблем возникнуть не должно — Самара в целом готова к чемпионату мира-2018.