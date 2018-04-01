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Что принесет реновация в Москву

1 апреля 2018 г. Георгий Трушин 626
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Эксперты ожидают, что столичный рынок жилья должен качественно измениться в лучшую сторону.

В Москве реализуется масштабная программа реновации, о запуске которой год назад объявили столичные власти. Как утверждают эксперты компании "Инком-Недвижимость", состояние столичного рынка жилья характеризуют два факта.

Первый факт – за 2016 и 2017 годы объем предложения квартир и апартаментов по количеству и суммарной площади лотов увеличился на 70%. Такие показатели стали возможными из-за выхода на рынок новостроек сразу 89 новых проектов, которые относятся к стандарт-, комфорт- и бизнес-классу.

Второй факт – в феврале нынешнего года объем предложения первичного рынка квартир и апартаментов в границах старой Москвы составил 48,2 тыс. лотов, или 3,4 миллиона кв. метров.

Что же касается реновации, то, по данным экспертов компании "БЕСТ-Новострой", на стартовых площадках под реновацию в районах Головинский, Хорошево-Мневники, Проспект Вернадского, Кузьминки и Царицыно доля пятиэтажных домов составляет более 50% от общего числа жилых зданий. Если говорить более конкретно, то в Царицыно 65% пятиэтажек от общего количества домов, в Кузьминках – 64%, а в Головинском  районе – 57%. Иными словами, жилой фонд действительно нуждается в обновлении и реновации.

Возникает закономерный вопрос – а какие, собственно, качественные изменения принесет программа реновации для рынка?

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, программа реновации, которая рассчитана до 2032 года, существенно изменит качество жилищного фонда в столице. Панельные пятиэтажки, которые власти собираются сносить, уже физически и морально устарели. В некоторых из них уже исчерпан предельный срок эксплуатации, с другими это произойдет в обозримом будущем. Поэтому вопрос о том, что делать со старыми хрущевками, как раз своевременный для города.

"В то время как старый жилищный фонд Москвы давно не соответствует существующим стандартам, реновационные дома будут построены с использованием современных материалов и технологий. Конечно, они станут качественной заменой сносимым пятиэтажкам. Однако необходимо принимать во внимание, что новостройки для переселенцев все же уступят основной массе строящихся сегодня жилых комплексов: как правило, предложение от города – это "типовое" жилье с недорогой отделкой", - говорит эксперт.

Как отмечают эксперты компании "Метриум", столичные новостройки от коммерческих девелоперов, которые и так с каждым годом становятся заметно лучше, будут еще качественней и интересней. В результате программы реновации застройщики получат мощного конкурента в лице государства и, чтобы "перетянуть" спрос на себя, станут создавать новые проекты, максимально привлекательные для покупателя. При проектировании и строительстве будет еще больше внимания уделяться архитектуре, планировочным решениям, качеству материалов, благоустройству придомовых территорий. При этом, конечно, не все девелоперы смогут выдержать такую конкуренцию: государственный застройщик может вытеснить часть компаний с рынка.

Вот несколько основных изменений, которые, как отмечают эксперты "БЕСТ-Новострой" и "Инком-Недвижимость", принесет реновация жилого фонда.

Первое изменение – рынок жилья качественно изменится в лучшую сторону.

Второе изменение – будет создана городская среда современного формата.

Третье изменение – развитие сопутствующей инфраструктуры во всех районах города.

Четвертое изменение – будут созданы новые общественные и культурные пространства.

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ИНКОМ-Недвижимость
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