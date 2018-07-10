ГлавнаяГородЧто происходит в музее ночью: учреждения культуры участвуют во флешмобе

Что происходит в музее ночью: учреждения культуры участвуют во флешмобе

10 июля 2018 г. 402
Фото: Музей стрит-арта

Команда Музея стрит-арта из Санкт-Петербурга запустила флешмоб #nightmuseumchallenge.

В рамках флешмоба сотрудников отечественных музеев призывают выкладывать фотографии своих выставочных площадок, сделанные в ночное время, отмечая фото соответствующим тегом.

Инициаторы акции призывают участвовать разные музейные площадки, а потом передавать эстафету другим музеям. Они считают, что такие фотографии дадут возможность почувствовать уникальную атмосферу музея и его жизнь в то время, когда время посещения завершено.

«Ночь в музее — не только по-своему мистическая атмосфера, но и уникальный ментальный опыт для любого, кто увидит её или ощутит. Поэтому мы сами захотели «побывать» и в других подобных местах», — говорят в Музее стрит-арта.  

Сам музей стрит-арта бросил вызов Эрмитажу и музею современного искусства «Гараж», после чего к флешмобу присоединились и другие учреждения культуры. Пока их меньше десяти, но организаторы надеются, что количество участников будет увеличиваться.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 июля 2018 г. 296
Хороший вид: сколько стоит самая доступная квартира с террасой 296
10 июля 2018 г. 664
В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки 664
10 июля 2018 г. 402
Что происходит в музее ночью: учреждения культуры участвуют во флешмоб... 402
10 июля 2018 г. 1161
Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире 1161
10 июля 2018 г. 1850
Дома с привидениями: 5 мест, где можно встретить призраков 1850
10 июля 2018 г. 873
Улыбки и настроение: Собянин сравнил сегодняшнюю Москву с 2010 годом 873
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.