ГлавнаяГород"Coworking & Co": всё о коворкингах и сервисных офисах Москвы

"Coworking & Co": всё о коворкингах и сервисных офисах Москвы

14 марта 2018 г. 282

Мероприятие пройдет 20 марта

PROEstate Events и Учебный центр Academy of real Estate при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов приглашает Вас принять участие в практической конференции "Новые форматы в недвижимости: Coworking & Co".

Коворкинги – один из самых перспективных и быстроразвивающихся сегментов рынка коммерческой недвижимости. Создавались они как пространство для общения представителей творческой среды, но бизнес-проекты вызвали интерес у широкой публики. Альтернативные офисные пространства набирают популярность как у представителей малого и среднего бизнеса, так и у крупных корпораций, и даже государственных структур. За 2017 год количество коворкингов в Москве увеличилось в три раза. Высокий потенциал нового направления коммерческой недвижимости вызывает большой интерес инвесторов.

На московском рынке открываются и статусные митинг-поинты, и сервисные смарт-офисы, и бизнес-акселераторы, и мастерские для ремесленников, и иные специализированные пространства. Определить специфику того или иного формата, понять, что эффективнее развивать и на какие тренды следует ориентироваться, Вы сможете на практической конференции "Новые форматы в недвижимости: Coworking & Co".

Программу конференции можно найти здесь, а по этой ссылке можно зарегистрироваться на мероприятие.

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