ГлавнаяГородДеньги на сохранение исторического наследия Франции соберут с помощью лотереи

Деньги на сохранение исторического наследия Франции соберут с помощью лотереи

3 июля 2018 г. 271
© facebook.com/ChateaudeBussyRabutin

Во Франции запустили национальную лотерею, средства от которой пойдут на восстановление 18 исторических памятников. 

Президент страны Эммануэль Макрон, объявивший о начале лотереи, рассказал, что среди объектов наследования, которые собираются отреставрировать на вырученные средства, монастырь святого Франциска на Корсике, римский акведук в Оверни, замок в Бургундии. 

Отреставрировать собираются также виллу Виардо – здание в Буживале, купленное для оперной певицы Полины Виардо в 1874 Иваном Тургеневым. Поместье, где проживала певица, стало известно, благодаря литературным и музыкальным салонам. После реконструкции виллу Виардо вместе с двумя зданиями, расположенными рядом, собираются превратить в Европейский центр музыки.

Билеты стоимостью 15 евро уже поступили в продажу, а розыгрыш будет проведен в сентябре 2018 года. Предполагается, что продажа билетов позволит собрать до 20 миллионов евро, которые дополнят средства, выделяемые на сохранение исторического наследия из государственного бюджета. Сейчас эта сумма составляет 326 миллионов евро в год.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
3 июля 2018 г. 271
Деньги на сохранение исторического наследия Франции соберут с помощью... 271
3 июля 2018 г. 383
Жилье в "Москва-Сити" подешевело 383
3 июля 2018 г. 618
Власти объяснили разницу в тарифах ЖКХ в Подмосковье 618
3 июля 2018 г. 695
Генпрокуратура насчитала в России 40 тысяч обманутых дольщиков 695
3 июля 2018 г. 1596
Эксперты выяснили, в каком регионе можно накопить на квартиру за год 1596
3 июля 2018 г. 730
Готовые квартиры бизнес-класса почти наполовину дороже строящихся 730
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.