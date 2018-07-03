Деньги на сохранение исторического наследия Франции соберут с помощью лотереи

Во Франции запустили национальную лотерею, средства от которой пойдут на восстановление 18 исторических памятников.

Президент страны Эммануэль Макрон, объявивший о начале лотереи, рассказал, что среди объектов наследования, которые собираются отреставрировать на вырученные средства, монастырь святого Франциска на Корсике, римский акведук в Оверни, замок в Бургундии.

Отреставрировать собираются также виллу Виардо – здание в Буживале, купленное для оперной певицы Полины Виардо в 1874 Иваном Тургеневым. Поместье, где проживала певица, стало известно, благодаря литературным и музыкальным салонам. После реконструкции виллу Виардо вместе с двумя зданиями, расположенными рядом, собираются превратить в Европейский центр музыки.

Билеты стоимостью 15 евро уже поступили в продажу, а розыгрыш будет проведен в сентябре 2018 года. Предполагается, что продажа билетов позволит собрать до 20 миллионов евро, которые дополнят средства, выделяемые на сохранение исторического наследия из государственного бюджета. Сейчас эта сумма составляет 326 миллионов евро в год.