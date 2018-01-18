Депутаты хотят перевести частных арендодателей на патентную систему

Парламентарии предлагают усовершенствовать патентную систему, чтобы заинтересовать собственников в ее использовании. Эксперты считают, что для этого нужно отменить регистрацию ИП, а стоимость патента должна учитывать рыночные реалии

Госдума рассматривает возможность разработки патентов для частных арендодателей, которые сдают свою недвижимость посуточно. Cейчас этот вопрос прорабатывается, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По его словам, государство не стремится пополнить все виды бюджета за счет людей, сдающих жилье, но навести порядок в этой сфере необходимо. В противном случае, Россия не сможет конкурировать на туристическом рынке.

"Патентную систему нужно переориентировать таким образом, чтобы у собственников, сдающих жилье в аренду, была заинтересованность в использовании такого механизма", - уточнил Кривоносов. Это в свою очередь должно вывести участников арендного рынка в правовое поле, добавил он.

О проблемах, которые существуют на арендном рынке жилья, особенно в секторе краткосрочной аренды, говорят уже не первый год. Речь идет о завышенных ценах, непрозрачности сектора и его неопределенном правовом статусе.

Однако, как отмечают юристы, в российском законодательстве отсутствуют понятия "официальная" и "неофициальная сдача жилья".

"Под официальной сдачей жилья обычно понимается сдача жилого помещения по договору, под неофициальной – фактическая сдача жилого помещения без заключения какого-либо юридического документа", - поясняет ассоциированный партнер, адвокат юридической фирмы SILA international lawyers Екатерина Яковлева.

"Аренду жилья без договора, так как сказать под честное слово, уже не встретить. И владельцы недвижимости и их клиенты, заинтересованы юридически связать друг друга", - добавляет руководитель практики "Земля. Недвижимость. Строительство" юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Евгений Пугачев.

Как правило, неофициально сдают жилые помещения с целью уклонения от уплаты налога на доход. Патентная система направлена на урегулирование именно этого вопроса. Приобретая патент, арендодатель фактически заранее уплачивает налог на доход от сдачи своего жилья, и больше не должен осуществлять никаких выплат. Расходы на патент являются фиксированными, а значит владельцу недвижимости впоследствии не придется пересчитывать и доплачивать налоги, если его доход окажется выше прогнозного. Действует патент от месяца до года, но в рамках одного календарного года.

В свою очередь налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который чаще всего выплачивают арендаторы, наоборот привязан к величине дохода от сдачи жилья.

"В Москве стоимость годового патента в зависимости от площади и местоположения квартиры - от 12 600 рублей в год (Новая Москва, до 50 кв. м) до 600 000 рублей в год (ЦАО, от 600 кв. м). Всего есть около 20 тарифов", - рассказывает ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин.

Цель патентной системы - упростить уплату налогов владельцам жилья, сдающим его в аренду, так как такая система предполагает минимум отчетности, подчеркивает эксперт.

Несмотря на внешне привлекательную механику, у многих возникают сложности с получением патента из-за порядка его оформления. Дело в том, что для получения патента владелец недвижимости должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Следовательно, он также должен оплачивать и страховые взносы. Это обстоятельство резко снижает желание владельцев недвижимости к регистрации в таком качестве.

Также, зарегистрировавшиеся в качестве ИП собственники жилья будут являться плательщиками НДС и лишены практически всех льгот, связанных с продажей своей недвижимости, отмечает юрисконсульт юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Кирилл Кокорин.

"Если законодатель выделит такой патент для физических лиц без привязки к индивидуальному предпринимательству и при установке стоимости патента будет основываться на реальной рыночной стоимости, показывая привлекательность патента для потребителя, то нет сомнений, большое количество собственников выйдет из тени", - считает Кирилл Кокорин.

Распространение патентной системы на арендный рынок вполне рабочая идея, считает заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков. Однако введение патентов не должно ограничиваться фискальной функцией - рынку должна быть предложена инфраструктура арендного бизнеса.

"Должны быть выработаны рамки распространения информации на рынке аренды и требования к обязательной публикации номера патента. Потенциальный арендатор по данному номеру должен получить доступ к базовой информации как о квартире, так и о собственнике в публичной базе данных", - говорит Хорьков.

Для собственника приобретение патента - простой и легальный доступ на рынок без процедуры регистрации ИП, заключает эксперт.