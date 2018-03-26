После трагедии, случившийся в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ в России. Однако часть законодателей считает, что пока рано делать выводы и стоит дождаться, когда назовут причины пожара.

После трагедии в Кемерове следует перетрясти жесткими проверками все торговые центры, кинотеатры и аттракционы, не обращая внимания на вой бизнес-сообщества, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Кемеровской области Алексей Диденко.

Он считает, что проверяющим органам следует давать больше полномочий и больше проводить проверок. "И не слушать вот этот вот вой бизнес-сообщества о том, что их замучили", - добавил депутат.

Торговые центры с детскими развлекательными зонами должны стать объектами повышенного внимания и контроля.

Пожар в Кемерове – повод задуматься над тем, что "спекуляции представителей бизнес-сообществ о том, что их мучают надзорные органы проверками" не всегда основательны, отметил Диденко, и если речь идет о безопасности и жизни людей, лишняя проверка не повредит.

"Нужно все потрясти эти торговые центры, все аттракционные парки, все кинотеатры, все кинозалы, особенно детские. Самые жесткие проверки должны быть по всей стране", - подчеркнул депутат.

По словам еще одного депутата Госдумы от Кемеровской области Антона Горелкина, законы не сработали в Кемерове, "потому что нашлись люди, которым свой карман и своя шкура гораздо дороже чужих жизней".

"Эти люди, я думаю, даже сейчас уверены в своей безнаказанности и надеются, что закон до них не доберется", - заявил он.

Депутат считает, что в Госдуме должны обсудить трагедию и проанализировать ее причины. Он уверен, что проблема не в мягкости существующих требований, а в том, что они игнорируются.

"Надо настаивать на соблюдении всех строительных регламентов и техники безопасности. Там, где они соблюдаются — трагедий не происходит", - подчеркнул Горелкин.

Он отметил, что никто никогда не разрешал использовать легковоспламеняющуюся отделку для детских и торговых центрах.

В свою очередь, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что пересмотр подходов к пожарной безопасности ТЦ возможен после того, как станут известны причины пожара в "Зимней вишне".

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей. Пострадали более 40 человек.