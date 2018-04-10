ГлавнаяГородДК Русакова на Стромынке отремонтируют за 20 миллионов рублей

ДК Русакова на Стромынке отремонтируют за 20 миллионов рублей

10 апреля 2018 г. 700

Столичные власти объявили конкурс на работы по ремонту Дома культуры имени Русакова на улице Стромынка, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политики.

Конкурс с ограниченным участием – это связано с особенностями здания, которое является объектом культурного наследия, пояснил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Победителю конкурса с начальной стоимостью контракта 20,2 миллиона рублей предстоит обезопасить партер зрительного зала и провести ряд работ внутри здания.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля 2018 года.

Дом культуры имени Русакова возведен по проекту архитектора Константина Мельникова в 1929 году. Сейчас в здании располагается Театр Романа Виктюка.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 апреля 2018 г. 32
Построить дом самому: 4 ошибки непрофессионального строителя 32
10 апреля 2018 г. 330
Власти не видят причин для повышения цен на жилье 330
10 апреля 2018 г. 700
ДК Русакова на Стромынке отремонтируют за 20 миллионов рублей 700
10 апреля 2018 г. 1055
Суд и драки: звезда "Кухни" воюет с бывшим мужем за недвижимость 1055
10 апреля 2018 г. 825
Минстрой: ставка по ипотеке может снизиться до 7% к 2024 году 825
10 апреля 2018 г. 1815
"Хрущевки" 21 века: в Москве строится все больше панельного жилья 1815
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.