ДК Русакова на Стромынке отремонтируют за 20 миллионов рублей

Столичные власти объявили конкурс на работы по ремонту Дома культуры имени Русакова на улице Стромынка, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политики.

Конкурс с ограниченным участием – это связано с особенностями здания, которое является объектом культурного наследия, пояснил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Победителю конкурса с начальной стоимостью контракта 20,2 миллиона рублей предстоит обезопасить партер зрительного зала и провести ряд работ внутри здания.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля 2018 года.

Дом культуры имени Русакова возведен по проекту архитектора Константина Мельникова в 1929 году. Сейчас в здании располагается Театр Романа Виктюка.