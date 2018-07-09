Для дольщиков Urban Group запустили горячую линию

Для дольщиков Urban Group запущена горячая линия, говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Звонки принимаются по номеру 8 (498) 602-84-64 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

На сайте Минстройкомплекса создал раздел, посвященный вопросам завершения строительства объектов компании.

Кроме того, дольщики могут обратиться на номер горячей линии Фонда защиты дольщиков: 8-800-7007-214. Звонок по России бесплатный.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей.