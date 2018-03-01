ГлавнаяГородДля переселенцев в 2018 году начнут строить 70 тысяч квартир

Для переселенцев в 2018 году начнут строить 70 тысяч квартир

1 марта 2018 г. 2040
Фото: © Global Look Press

70 тысяч квартир начнут строить в 2018-м в рамках программы реновации в Москве.

В Москве в этом году начнется строительство 60-70 тысяч квартир для переселения в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что речь идет о порядка 2 миллионов квадратных метров жилья для нужд переселенцев. Уже в этом году в рамках программы введут в эксплуатацию 30 тысяч домов, сообщил заммэра в эфире радиостанции "Вести FM".

Эти дома строились в рамках других программ, пояснил Хуснуллин, но сейчас их адаптируют под повышенные стандарты качества и благоустройства, заложенные в программу реновации. В эти 60 домов переедут жители почти 60 хрущевок.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
1 марта 2018 г. 1527
Банки и застройщики не готовы к отказу от долевого строительства 1527
1 марта 2018 г. 1461
Глава Минстроя считает задачи, поставленные Путиным, выполнимыми 1461
1 марта 2018 г. 2040
Для переселенцев в 2018 году начнут строить 70 тысяч квартир 2040
1 марта 2018 г. 1354
Минэкономразвития: ставки по ипотеке в 2018-м будут снижаться медленне... 1354
1 марта 2018 г. 1403
Эксперты: снижение ставок по ипотеке не спасло первичный рынок 1403
1 марта 2018 г. 1345
Себестоимость строительства метро в Москве - одна из самых низких в ми... 1345
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.