Для переселенцев в 2018 году начнут строить 70 тысяч квартир

70 тысяч квартир начнут строить в 2018-м в рамках программы реновации в Москве.

В Москве в этом году начнется строительство 60-70 тысяч квартир для переселения в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что речь идет о порядка 2 миллионов квадратных метров жилья для нужд переселенцев. Уже в этом году в рамках программы введут в эксплуатацию 30 тысяч домов, сообщил заммэра в эфире радиостанции "Вести FM".

Эти дома строились в рамках других программ, пояснил Хуснуллин, но сейчас их адаптируют под повышенные стандарты качества и благоустройства, заложенные в программу реновации. В эти 60 домов переедут жители почти 60 хрущевок.