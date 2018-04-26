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До 2021 года в Новой Москве построят 325 км дорог

26 апреля 2018 г. 362
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В данном случае речь идет обо всех дорогах, построенных с июля 2012 года — с момента присоединения новых территорий.

В ближайшие годы в Новой Москве будет идти активное дорожное строительство. Так, на присоединенных к столице территориях до 2021 года будет построено и реконструировано 325 километров дорог.

Надо уточнить, что в данном случае речь идет обо всех дорогах, построенных с июля 2012 года — с момента присоединения новых территорий.

"Это очень большой объем для восьми лет реализации проекта "Новая Москва". Сегодня все объекты находятся в строительстве или проектировании. Финансирование на эти работы есть", — заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Также будет развивается железнодорожное сообщение, продолжится активное строительство метро, а еще проектируется линия трамвая.

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