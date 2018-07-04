До конца года откроют 4 станции "розовой" ветки

Кожуховская линия будет обозначена на карте метро розовым цветом, а ее протяженность составит около 17 километров.

Стало известно, что первый участок Кужуховской ветки столичного метро планируется открыть для пассажиров уже в этом году. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского". Первый участок Кожуховской линии из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года", — написал столичный градоначальник.

Надо напомнить, что Кожуховская линия будет обозначена на карте метро розовым цветом, а ее протяженность составит около 17 километров.